Ale na sumingit sa paghataw ng tiktoker nagpaaliw

Umani ng positibong reaksyon ang pagsakay ng dalawang binata nang sumingit sa kanilang pagsayaw ang isang ale.

Pinusuan ng mga netizen ang TikTok video ni Kent Bryan Gapuz kung saan makikita ang isang aleng pulubi na nakisingit sa kanilang video at saka nakiindak.

Nag-ala TikTok dancer ang ale at nakangiti pa habang sumasayaw kaya namang kuhang-kuha ang puso ng mga netizen.

Makikita pa sa video na sa una ay tila nagulat pa ang dalawang sumasayaw ngunit nakabawi rin ang mga ito at nakisayaw na rin sa ale na aliw na aliw rin sa pagsayaw.

“Huy ang cute niya”, caption ni Gapuz sa kaniyang tiktok upload.

Pati mga netizens ay na-cute-an din kay ate at napakomento pa ang ilan sa kanila.

“Thank you for letting her dance,” saad ni @Dolor.

“Kuya lagi ko po sya nakikita sa gilid ng 7/11 sa Roasaio, La Union,” komento naman ni @ParkJongseong136.

“Kalog talaga yan si ate, so cute,” dagdag ni @Peter Cabiles

“Ang bait naman nila kuya, [imbes] nap ag tabuyan nila pinabayaan na lang nila,” komento rin ni @hi lalabs.

Bentang benta ang video sa mga netizen na umabot na ng 1.5 million views at daang libong reaksyon. (MJ Osinsao)