80-anyos umukit ng record sa pinakamaraming na-donate na dugo

Binigyang pagkilala ng Guinness World of Records ang 80-anyos na babae mula sa Alberta, Canada dahil pagbasag niya ng record bilang may pinakamaraming nai-donate na dugo.

Itinuturing na hero si Michaluk dahil sa kanyang donasyon na nakatulong para mailigtas ang ibang tao.

Taong 1965 at 22-anyos pa lamang siya ay nagsimula nang magdonate si Josephine ng dugo na kung susumahin ay nasa humigit-kumulang 203 pints na.

Ang dating may hawak ng record na ito ay si Madhura Ashok Kumar na may 117 pints.

Nagsimula umano ito noong nakausap niya ang kanyang ate na nag-impluwensya sa kanya.

Bukod dito, O+ ang blood type ni Josephine na in-demand at kinokonsidera bilang ‘most needed blood type’ dahil halos 38% ng populasyon sa mundo ay may ganitong uri ng dugo, ayon sa Red Cross Blood Donation.

“I feel like I have it in me to give. I can share it to people that need it,” sabi ni Josephine. (Moises Caleon)

