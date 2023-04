3 Pinay wagi sa Italy barista challenge

Nagpasiklab ang tatlong Pinay sa Lavazza My Mocaccino Barista Challenge na ginanap sa Milan, Italy.

Ito ay sina Kiah Parangue, Everlee Peran, at Cherryl Guadalquiver na nakipagtunggali sa iba’t ibang mga barista sa mundo. Itinanghal na 1st place si Patangue, 2nd place si Peran, at 3rd place naman si Guadalquiver.

Nagbahagi naman sila ng kani-kanilang karanasan sa naturang kompetisyon. Sabi ni Parangue sa panayam ng The Global Filipino Magazine, “It was such an amazing experience to be able to compete with baristas from different countries.”

Para naman kay Peran, inabot umano siya ng ilang buwan para lang sa paghahanda rito. Aniya, “I practiced my routine for four months and did a lot of research to make my routine more unique.”

“It was tough and tiring, but it was something that I really wanted to do,” sabi naman ni Guadalquiver.

Para sa kanilang tatlo, hindi umano naging madali ang barista challenge na ito kaya naman sa kabila ng kanilang pagkapanalo ay may mai-uuwi rin silang mga aral na kanilang natutunan.

Dagdag pa rito, silang tatlo ay kasalukuyang mga barista na nakabased sa Dubai kaya naman ang tagumpay nilang ito ay tagumpay rin ng Filipino Community sa UAE.

Sa ngayon, isa sa mga nilo-look forward nila ay mga paparating pang international competitions na balak nilang salihan. (Moises Caleon)