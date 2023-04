Utang ng mga magsasaka malapit nang burahin

Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kulang upang maipatupad ang panukala na bubura sa utang ng 610,000 magsasaka.

Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto bagamat aabot sa P57.5 bilyon ang halaga ng mawawala sa gobyerno, ito ay isa umanong tamang hakbang.

“We have forgiven bigger debts by a few in the past. This one, with a lesser amount, is owed by many,” sabi ni Recto, ang unang kongresista na naghain ng panukala sa Kamara de Representantes.

Kung nagpapasa umano ang Kongreso ng mga batas para mabawasan ang buwis na binabayaran ng mga malalaking kompanya at indibidwal na kumikita nang malaki, sinabi ni Recto na dapat din itong gawin sa mga magsasaka na siyang nagpapakain sa bansa.

Saklaw ng emancipation bill ang 1.17 milyong hektarya ng lupang taniman. (Billy Begas)