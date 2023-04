Trahedya sa Semana Santa, 72 nalunod

Lumobo sa 72 katao ang nasawi sa pagkalunod sa panahon ng Semana Santa ngayong taon.

Sa ulat, nakapagtala ang Philippine National Police (PNP) ng 67 insidente ng pagkalunod sa iba’t-ibang panig ng bansa hanggang alas-sais ng gabi nitong Linggo kung saan 72 katao ang nasawi dahil dito.

Ayon kay PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, lima ang sugatan pero nakaligtas sa trahedya.

May mga nalunod at namatay dahil aniya sa pagtaob ng kanilang mga bangka habang ang ilan ay nakainom naman nang lumusong sa dagat.

‘Yung iba po ay magkakasabay na lumusong at nagkahilahan kaya magkakasama silang namatay,’ paliwanag ni Fajardo.

Nangyari ang karamihan sa mga insidenteng ito sa Region 1 (Ilocos Region), Region 3 (Central Luzon) at Region 4A (CALABARZON).

Samantala, plano ng PNP na makipag-ugnayan sa Department of Health (DOH) at Philippine Red Cross (PRC) para sa pagtuturo ng cardio-pulmonary resuscitation (CPR) sa mga first responder na sasagip at magbibigay ng first aid sa mga biktima.

Sinabi ni Fajardo na importanteng bihasa ang mga first responder lalo sa hanay ng mga establisamyento na nagke-cater sa mga turista para maiwasan ang trahedya.