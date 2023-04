Talbog ang LoiNie: KDLex parang bagong kasal sa sobrang sweet

Nagdulot ng kasiyahan sa kani-kanilang fans ang paandar nitong nakaraang Holy Week vacation ng local love teams na KDLex at LoiNie, kung saan sa ibang bansa nagliwaliw ang dalawang pares.

Bagamat magkaiba ng destinasyon ang dalawang love teams, pareho naman silang nasa Japan.

Sina KD Estrada at Alexa Ilacad ay namasyal sa Osaka at sa Tokyo Disneyland naman nagpunta sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte.

Parehong binigyan ng kilig ng dalawang love teams ang social media sa love vibes nila, pero itinaob ng KDLex sa romansa ang LoiNie kung ang pag-uusapan ay ang nag-uumapaw nilang pagmamahal sa isa’t isa.

Parang bagong kasal ang KDLex na nasa honeymoon stage dahil na rin sa mga larawang pinost ni Alexa sa kanyang Instagram.

Walang namang tapon ang mga larawang pinost ni Loisa sa kanyang Instagram na parang eksena sa mga pelikula noon nina Nora Aunor at Tirso Cruz III. May isang larawan ang LoiNie na hinalikan ni guy si girl sa pisngi habang naka-selfie ang aktres, pero hindi kayang pantayan no’n ang face to face at holding hands ng KDLex.

Nakatulong sa romantic feels ang cherry blossoms na background ng KDLex para maihi sa sobrang kilig ang kanilang fans.

Lalong nasilihan sa tuwa ang mga panatiko sa caption ni Alexa sa post na, “A dream I’m living in @kdestrada,” isang resibo sa pagkahumaling ng aktres sa kanyang kapareha.

Umaabot na sa 1,545 comments meron ang post na ito ni Alexa.