Rhian dedma sa nagbibigay malisya sa friendship niya sa girls

Bukod sa maraming naseseksihan at nagsasabi rin na ‘sana all’ sa klase ng friendship meron si Rhian Ramos sa kanyang mga babaeng kaibigan, tulad ng recent Instagram post niya kasama si Janina Manipol at may caption na, “Dancing through life with you,” kasunod ang heart symbol, aba may mga nang-iintriga rin talaga sa Kapuso actress with her female friends base na rin sa mga naririnig namin from showbiz insiders.

Aside with Janina, besties rin ni Rhian sina Michelle Dee at Max Collins, at ang original BFF naman niya ay si Bianca King.

Pero tingin namin, dedma lang at unaffected si Rhian kahit na may ibang nagbibigay ng malisya sa kind of friendship and closeness na meron siya sa mga ito.

Sa isang banda, hindi rin nga siguro masisisi ang ilan na magkaroon ng malisya dahil very candid lang talaga si Rhian and her friends, tulad nila ni Janina sa palitan nila ng comment sa IG post niya.

Sinagot ni Janina ang post ni Rhian at sinabing, “dreaming of you,” at nag-reply ang Kapuso actress ng, “see you later, in my dreams.” Sumagot uli si Janina at sinabing, “… and turning our dreams into reality.”

Aminin, malakas maka-GL (girls love) ang palitan nila ng comments, pero ‘yun nga, dedma lang sila sa mga nagma-malisya sa kanila.

Knowing Rhian naman, always siyang confident with herself, huh! (Rose Garcia)