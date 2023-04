Raffy Celis, Mixhael Asoro swak sa Ateneo Blue Eagles

SINIGURO nina Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles grade 12 standouts Raffy Celis at Michael Asoro ang paglalaro sa Ateneo Blue Eagles sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) matapos tulungan ang koponan na mapagwagian ang magkasunod na CESAFI title.

Ipapamalas ng Bacolod native na 6-foot-3 wing forward ang kanyang kakayanan sa Katipunan-based basketball squad na naging parte ng mythical team sa katatapos lang na 2023 Smart-NBTC National Finals kasunod ng pagposte ng 17.3 points, 10.0 rebounds, 1.8 assists at 1.0 steals average.

“Gustong-gusto ko talaga mag-Ateneo hindi lamang dahil sa basketball — madami ako matutunan sa life at lalo na being under Coach Tab (Baldwin),” pahayag ni Celis. “I also graduated from Ateneo. Blue planted blue.”

Mapupunan ng 19-anyos na Magis Eagles ang naging kawalan sa opensiba ng defending champions matapos magtapos sa paglalaro sa collegiate league sina Finals MVP Ange Kouame at Dave Ildefonso.

Maaari rin itong maglaro ng dalawang posisyon sa equal-opportunity system ni head coach Baldwin.

Hindi naman papahuli ang tubong Lapu-Lapu City na si Asoro na naging bahagi rin ng NBTC All-Star nang kumamada ito ng 17.8 points, 3.3 reboundsbat 1.8 assists kada laro sa National Finals.

Makakasama nina Celis at Asoro sa 86th season sina Kai Ballungay at Chris Koon, gayundin ang mg baguhang sina Mason Amos at Kyle Gamber, habang natapik din sina Fil-Foreigners Shean Jackson, Jayden Harper, Zain Mahmood, Shawn Tuano, Jordi Gomez de Liano at inaasahang makakalaro si Lebron Lopez. (Gerard Arce)