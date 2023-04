PSC Chairman Richard Bachmann tutok sa BIMP-EAGA, hosting ng FIBA World Cup

BUONG kasiyahan na tinanggap nina Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann at bagong talaga na commissioner na si Fritz Gaston ang mga opisyal mula sa Mindanao Development Authority (MinDA) sa pangunguna ni Secretary Maria Belen Acosta sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila.

Tinalakay ng grupo ang nalalapit na pagho-host ng BIMP-EAGA Friendship Games sa Davao City ngayong taon.

Matatandaang ang Pilipinas ay dating nagho-host ng palaro sa General Santos City noong 1996 at 2012, at sa Puerto Princesa City, Palawan noong 2003.

Samantala’y bilang pagtulong sa FIBA Basketball World Cup hosting at sa muling pagbubukas ng iba’t ibang sports competition sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex, nakipagpulong din si Bachmann sa Manila Sports Council (MASCO) sa pangunguna ni Chairman Roel De Guzman para talakayin ang agarang koordinasyon ng dalawang ahensiya para sa pagpapaganda at paglilinis ng paligid at pasilidad ng RMSC. (Lito Oredo)