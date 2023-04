Pagkakataon na makaahon sa kahirapan

Isa sa mga pinalakas na programa ng administrasyon ng aking ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang paghahatid ng technical-vocational education and training (TVET) sa mga nais magkaroon ng magandang trabaho pero walang kapakanang makapag-aral sa kolehiyo.

Ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ang ahensya ng gobyerno na namamahala sa programang ito. Mula ng manungkulan ang Pangulong Duterte noong 2016 hanggang April 2022, may 11.6 milyong Pilipino ang nakapag-enrol sa mga courses na inaalok ng TESDA sa ilalim ng Abot Lahat program nito, at 10.77 milyon o 93 percent ng mga nag-enrol ang nakatapos. Sa bilang na ito, 7.24 milyon ang na-certify bilang mga skilled workers.

Sa pamamagitan ng mga technical at vocational courses ng TESDA, nabibigyan ng oportunidad ang maraming Pilipino na makaahon sa kahirapan. Maging ang mga dating rebelde, mga indigenous people, agrarian reform beneficiaries, mga kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4PS) at mga pamilya ng mga sundalo at pulis na killed o wounded in action ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa TESDA.

Sa Davao City, marami na ang naka-graduate sa mga TESDA courses na ngayon ay may magaganda ng trabaho dito o sa ibang bansa. Ang iba na may maayos ng kita ay nagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo o kaya ay nagtatayo ng sarili nilang negosyo.

Napakalaki ng Davao City. Kung ang land area nito na 2,443.61 square kilometers ang pagbabasehan, ang Davao City ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. May 182 barangays ang sakop nito at may populasyon na 1.78 milyong katao.

Kaya naman nagpanukala ang inyong Kuya Pulong na magkaroon ng bagong district office ang TESDA sa Davao City. Ito ay bukod pa sa kasalukuyang Provincial Office ng TESDA na sakop ang buong Davao del Sur, kasama ang Davao City.

Sa ating House Bill 1756, nakasaad na dapat na magkaroon ng sariling TESDA office ang Davao City para mas makatugon ang ahensya sa mga pangangailangan ng mas nakararaming residente ng lungsod at maging mas maayos ang paghahatid nito ng serbisyo.

Nagbukas nga pala ang Congressional District Office ng inyong Kuya Pulong ng scholarship slots para sa mga Dabawenyo sa iba’t ibang TESDA courses. Ang libreng pag-aaral ay sa ilalim ng TESDA Training for Work Scholarship Program (TWSP).

Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mahihirap nating mga kababayan na makapagtapos ng technical-vocational courses para makahanap agad ng trabaho.

Madali lang ang mag-apply sa TWSP. Ang mga qualification lang ay pagiging high school graduate at dapat ay sumapit na sa edad na 18 ang scholar kapag nakumpleto na ang kurso sa ilalim ng TWSP.

Ang mga kursong puedeng enrolan sa TWSP ay Automotive Servicing National Certificate (NC) I, Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I, Electrical Installation and Maintenance NC II, Health Care Services NC II. Computer Systems Servicing NC II at Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II.

Sa Davao Institute of Technical Education, Inc., Toyozu Technical School Foundation, Inc., Efficio Training, Inc., St. Patrick Math-Sci School, Inc. at sa Core Institute of Technology, Inc. puedeng makapag-aral ang mga TWSP scholar.

Ang mga interesadong aplikante ay maaring mag-apply sa ating Congressional District Office sa Ponciano and Palma Gil streets, Davao City. Puede ring tumawag sa mga cell phone numbers 09667510792 (Globe) at 09683022613 (Smart) para sa inyong mga katanungan.

Inaasahan ng inyong Kuya Pulong na marami ang mag-aapply sa mga kursong inaalok ng TESDA, hindi lang sa Davao City kundi maging sa ibang parte ng bansa. Ang technical at vocational education ay puedeng magsilbing matibay na pundasyon sa pagkakaroon ng isang matatag at magandang kinabukasan kung ikaw ay masipag at pursigidong makaahon sa kahirapan.