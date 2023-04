Obvious ang kaligayahan kahit maraming mga basher: James, Issa todo rampa sa Palawan

Sabi nga ni James Reid, ‘be yourself’ at pinaninindigan niya ‘yon. Kaya naman tuloy lang ang lambingan nila ni Issa Pressman.

Wala siyang pakialam kung may mga taong galit na galit sa relasyon nila ni Issa. Wala siyang pakialam kung may mga taong hindi pabor sa kanila, at mas gustong balikan niya si Nadine Lustre.

Anyway, tulad ng ibang magdyodyowa sa showbiz, na sinamantala ang Holy Week, na rumampa sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas, naglublob sa tubig dagat, nagpakalunod din sa kaligayahan sina James, Issa sa Palawan.

Kalat nga sa social media ang mga photo nilang dalawa, na kuha ng mga taong nakakita sa kanila sa Palawan. At muli, nabuhay na naman ang chika na ‘time is the ultimate truth teller’ na pinauso ni Bea Alonzo noon, ha!

At siyempre, dahil sa mga photo na kumalat, sandamakmak na naman ang mga nanlait kay James, lalo na kay Issa. Na kahit super ganda rin ng sister na ito ni Yassi Pressman, grabe kung laitin siya ng fans ni Nadine.

May mga mensahe nga na, “Teh, ‘wag kang mag-feeling Nadine. Inspired kay Nadine ang outfit mo.’

Yes, ang dami ngang sumisita kay Issa na kesyo ginagaya raw nito si Nadine. Na mula sa itsura, suot, nagpi-feeling Nadine.

“The design is very Nadine!”

“Nadine for the win!”

“Outfitan ni Nadine yarn! Gaya-gaya ka gurl.”

‘Kaloka rin ang hirit na, ‘Mas gorgeous, sexy, pretty si Nadine. Ano nakita ni James kay Issa?’

Pero may mga tanggap na rin naman ang katotohanan, na mas gusto nga nila ang buhay ni Nadine ngayon, na tahimik, at masaya sa piling ni Christophe.

Well, again, ‘be yourself’ nga, sabi ni James. Meaning, gawin mo kung ano ang gusto mo, at kung ano ang makakapagpasaya sa iyo, ‘di ba?

At yes, kung titingnan mo si James, mapi-feel mo rin ang kaligayahan sa kanya, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)