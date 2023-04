NWRB, MWSS sanib-puwersa sa water crisis

Naghahanda na ang gobyerno ng Pilipinas para pigilan ang posibleng pagkakaroon ng water crisis na dala na El Niño.

Ayon kay National Water Resources Board (NWRB) executive director Sevillo David Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) National Irrigation Administration (NIA) at iba pang ahensya para mapigilan ang water crisis tulad ng nangyari noong 2019.

“We need to save water and recycle and be responsible about water use. ‘Yong mga leaks kailangan ayusin na,” pahayag ni David Jr. sa TeleRadyo interview.

Batay sa climate projections ng Pagasa, maaaring magsimula ang El Niño sa third quarter ng 2023 at posibleng matapos sa susunod na taon.

Ang Angat Dam, na siyang pinagkukunan ng 96% ng tubig sa Metro Manila, ay kasalukuyang nasa 199.37 meters, na ayon sa NWRB ay nasa ope­rating level. (Nathalia Antonio)