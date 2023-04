‘Never Say Die’ buhay na buhay

MAY bago na namang world champion ang Pilipinas sa larangan ng boksing, salamat sa husay ni Marlon Tapales, na naagaw ang unified belt ng dating kampeon mula Uzbekistan na si Murodjon Akhmadaliev nitong Linggo (oras sa ‘Pinas) sa San Antonio, Texas.

Nakamit ng 31-anyos na 5-foot-4 southpaw mula Tubod, Lanao del Norte ang super bantamweight belt ng World Boxing Association (WBA) at International Boxing Federation (IBF) sa bisa ng split decision victory.

Nakakuha si Tapales ng 115-113, 110-118, 115-113 iskor sa tatlong hurado.

Sunod para kay Tapales ang duwelo kontra magwawagi sa title fight sa pagitan nina Naoya Inoue at Stephen Fulton sa Tokyo, Japan sa darating na Hulyo 25.

Sa kasalukuyan, dalawa nang Pinoy ang world champion sa boksing, ang isa ay si Melvin Jerusalem na hawak ang minimumweight belt ng World Boxing Organization (WBO).

Salamat sa pagbibigay ng karangalan at congratulations Marlon Tapales.

Mabuhay ka!

***

Nagkaroon po ulit tayo ng pagkakataon na makapanood ng PBA live game nitong Linggo.

Sa pagitan pa ng crowd darling Barangay Ginebra kontra TNT Tropang Giga sa Smart Araneta Coliseum sa Game 1 ng best-of-seven titular showdown sa PBA Governors Cup.

Buhay na buhay pa rin ang ‘Never Say Die’ spirit ng Gin Kings dahil lampas 11,000 paying patron ang sumugod sa Big Dome para suportahan ang Ginebra.

Nagwagi ang Gin Kings, 102-90, sa kabayanihan at all-around game ng reigning Most Valuable Player na si Scottie Thompson na humarabas ng triple-double na 10 points, 13 rebounds at 11 assists.

Asahan ang resbak ng TNT sa Game 2 kaya suportahan po natin ang PBA mga ka-Benchwarmer.

Maraming salamat po pala sa nagbigay ng PBA tickets.

God bless po sir!