NAIA 2 pinaganda para sa mga domestic flight

Pinoy style ang tema ngayon sa ginawang pagpapaganda ng magiging all domestic flights na Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Makikita ang Filipino-inspired aesthetic na nilagyan ng wooden furnitures mula sa basket at rattan chairs naman ang makikita sa lounging area ng Tourism information centers at iba pang counters may may disenyong wooden aesthetic.

Ibinida ni Tourism Sec. Christina Garcia Frasco sa video ang lounging areas na may mini garden at naglaan ng charging stations para sa mga naghihintay ng flight na pasahero

Ayon sa Manila International Airport Authority, magiging eksklusibo na sa domestic flights ang NAIA Terminal 2 na magsisimula sa July 1.

Ito ay parte ng Terminal Assignment Rationalization Program na naglalayong magandahin at palakasin ang immigration system ng bansa at maglaan ng sapat na manpower sa tatlong airport terminals ng bansa. (Vick Aquino)