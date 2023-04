Mga young star topless sa beach

Mas lalong tumindi ang init ng summer dahil sa pictures ng mga paborito nating celebs na nag-beach vacation nitong Holy Week.

Hindi nagpahuli ang young male stars ng Star Magic na sina Raven Rigor at Sean Tristan at si Michael Sager ng Sparkle sa kanilang topless photos na talagang patok sa netizens.

Happy smiley at island emojis ang caption ni Raven sa kanyang topless photo na talagang nagpa-init lalo sa fans.

“Ang init na nga, pinanit mo pa,” sey ni @mari_anceta sa kanyang comment sa IG post ni Raven.

Ilang minuto lang ang ka-‘love team’ ni Raven na si Sean Tristan naman ang nag-post ng kanyang topless beach pictures.

Naging generous si Sean dahil hindi lang isa kundi tatlong topless pictures ang pinost niya na may caption na, “Yay I‘m at the beach.”

“Kalma lang, Black Saturday pa lang,” ang nakomento ni Kapamilya insider France Sajorda sa Instagram post ni Sean.

Sa post ni Raven ay naka-tag ang San Felipe, Zambales, kay Sean naman ay walang naka-tag na location , pero maraming nakapansin na same beach ang location ng pictures nilang dalawa at malamang daw ay silang dalawa ang nagkuhanan sa isat-isa.

Lalo pang nagpakilig sa SeVen fans na magkasunod silang nag-post ng beach pictures at may nag-edit din ng litrato kung saan pinagsama silang dalawa.

“When can I sea you again?” naman ang caption ni Michael Sager sa kanyang topless post sa socmed.

Tinag ng fans si Zephanie na ka-love leam ni Michael bilang sagot sa kanyang ng binata.

Pati ang Kapamilya singer na si Elha Nympha napakomento sa ng “When ka kasi magpapakita?”

Bonggels! (Byx Almacen)