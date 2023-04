Mga show ng GMA-7 ipapalabas sa iWantTFC

Tigil na talaga ang network war, kasi sabi nga ni Star Magic at ABS-CBN TV Productions Head Direk Lauren Dyogi na hindi na nga TV network ang ABS-CBN dahil naging isang content company na sila simula nang mawalan ng franchise.

Ngayon nga ay napapanood na natin ang mga programa ng ABS-CBN Entertainment sa iba’t-ibang TV networks at platforms.

Una nga riyan ang pag-ere ng shows nila sa Zoe Broadcasting na naging A2Z Channel 11 at sinundan ng pagpapalabas naman sa TV5.

Noong nakaraang taon naman ay nagsimulang ipalabas ang mga pelikula ng ABS-CBN Films sa GMA Network at bago pa matapos ang 2022 ay naganap ang makasaysayang contract signing ng dalawa kung saan sanib-puwersa sila sa pagpoprodyus ng teleseryeng ‘Unbreak My Heart’.

Pero hindi pa riyan natatapos ang relasyon ng GMA-7 at ABS-CBN dahil ayon sa aming source ay mapapanood na rin ang mga Kapuso show sa iWantTFC, ang streaming app ng ABS-CBN.

Ayon sa aming source, wala pa raw nagaganap na pirmahan sa pagitan ng dalawang media companies, pero ilan nga raw sa nakatakdang mapanood na Kapuso shows sa iWantTFC ay ang primetime hits na ‘Maria Clara at Ibarra’ at Lolong’, at ang upocoming teleserye nga na ‘Unbreak My Heart’ na pagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Joshua Garcia, Richard Yap, at Gabbi Garcia.

Grabe hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na darating ang panahon na ito na sanib-puwersa ang mga Kapuso at Kapamilya.

Sana tuloy-tuloy na ang pagpapalabas ng GMA-7 shows sa iWantTFC at more collaborations pa dahil tiyak na panalo ang viewers.

Samantala, hihintayin namin ang sagot ng isang taga-Kapuso Network na tinanong namin tungkol sa tsikang ito.

Bonggels! (Byx Almacen)