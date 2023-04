Kris, Mark Leviste tuloy ang ligaya

Ang daming natuwa sa Instagram story ni Batangas Vice Governor Mark Leviste.

Eh, kasi nga, kitang-kita ang pagrampa nila ni Kris Aquino, kasama siyempre si Bimby, at iba pang kaibigan.

May photo rin si Mr. Leviste ng paper bag ng Cartier na nakatapat mismo sa shop ng naturang brand. At sa katabing photo na pinost niya, makikita naman si Kris na nakahiga na sa kama, at sa tabi ng unan niya, makikita ang naturang paper bag.

Well, parang sinasabi nga ni Mr. Leviste na niregalo niya ‘yon kay Kris.

Meanwhile, sa Instagram ni Kris ay wala siyang bagong post. Ang last post niya ay February 13 pa, na namutiktik nga ng birthday messages sa kanya (Feb. 14 birthday ni Kris).

Anyway, marami nga ang natuwa sa mga photo na ‘yon na pinost ni Mr. Leviste. Maayos na kasi ang itsura ni Kris at medyo bumalik na rin ang glow sa tinaguriang ‘Queen of All Media’.

Happy rin ang mga fan na nakakarampa na si Kris, at nakakapag-shopping na rin, ha! Hindi nga tulad noon na palagi lang siyang nakahiga, at humpak na humpak ang mukha.

Wish lang ng mga fan, magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng kalusugan ni Kris.

“Praying for your complete healing Kris. God cares for you.”

“God bless and wish you a full recovery in Jesus’s name.”

“Thank you Lord, sana po ay tuloy-tuloy na ang paggaling ni Kris.”

“Yes, nag-shopping na si Kris. Malakas na siya.”

“Tuloy lang ang pagdasal namin para gumaling ka Kris.”

Well, siyempre sangkatutak pa rin ang tanong tungkol sa ‘ano na ba ang development kina Mark at Kris?’ Friends lang ba sila or may something else na talaga?