Kinatalo pati kakampi! Rudy Gobert napraning, sinapak si Kyle Anderson

PINAUWI ng Minnesota Timberwolves si big man Rudy Gobert matapos sapakin ang kakamping si Kyle Anderson sa laro kontra New Orleans Pelicans nitong Linggo.

Huling larong natapos ngayong season ang 113-108 win ng Wolves, pero mas maaga kay Gobert.

Bago ang halftime, binigwasan ng big man si Anderson matapos magka-injury sa kanang kamay si ace defender Jaden McDaniels dahil sa panununtok din sa pader.

“We made the decision to send Rudy Gobert home after the incident in the second quarter,” bahagi ng postgame statement ni Timberwolves president Tim Connelly. “His behavior on the bench was unacceptable.”

Binalikat ng 26 points, 13 rebounds, 4 steals at 4 blocks ni Anthony Edwards ang Minnesota.

Ikinalat ni Karl Anthony-Towns sa fourth ang 12 sa kanyang 30 points, may 18 si Taurean Prince off the bench nang mag-rally mula 14-point deficit ang Wolves.

Sinelyuhan ng Minnesota ang 8th seed sa West, haharapin sa play-in ang No. 7 Lakers.

Laglag sa 9th ang Pelicans, i-ho-host ang 10th Oklahoma City sa play-in. Diretso sa playoffs ang winner ng 7-8, haharapin ng loser ang winner ng 9-10 para kumpletuhin ang playoff teams. (Vladi Eduarte)