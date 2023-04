Kaya umabot ng 37 years ang pagsasama: Lani ipinaglaban talaga si Bong

In fairness, mapupuri mo rin si Bacoor City Congresswoman Lani Mercado at tumagal ng 37 years ang marriage nila ng mister na si Senator Bong Revilla.

Kahit marami rin kasing nali-link noon sa actor-politician, hindi naman hinayaan ni Lani na mauwi sa wala ang pagsasama nilang mag-asawa, na noon ay kahit may mga nanunukso sa kanya dahil sa mga intriga kay Bong ay hindi siya ‘yung tipong basta nagre-react at idinadaan na nga lang sa pangiti-ngiti ang mga intrigang ‘yon.

At naging effective naman dahil hanggang ngayon ay matibay pa rin ang kanilang pagsasama.

Sa recent meet-the-press nilang mag-asawa ay buong pagmamalaki si Bong sa kanyang misis, na maganda na raw, matalino pa.

Kaya masuwerte nga raw si Bong kay Lani na magaling as public servant at great mother sa mga anak nila, at butihing lola rin sa kanilang mga apo.

Anyway, ilang taon din na sobrang tutok lang si Lani sa pagiging mayor ng Bacoor City at ngayon na nasa Kongreso na uli siya ay open na raw siyang tumanggap uli ng acting projects basta maayos lang ‘yon sa kanyang schedule.

Nami-miss din kasi ni Lani ang pag-arte.

Eh, si Bong naman kasi, patuloy pa rin sa pag-arte kahit nasa Senado na uli. Actually, inaabangan na nga ng fans ang kanyang pagbabalik-sitcom sa GMA-7.

Malapit na ngang simulan ni Bong ang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ kung saan makakapareha niya si Beauty Gonzalez for the first time.

Talbog! (Joe Barrameda)