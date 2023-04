Kambal ‘di makilala dinala ng mommy sa pulis

Ano kayang gagawin mo kung may kambal kang anak pero biglaang hindi mo matukoy ang kanilang pagkakaiba? ‘Yan ang nangyari sa isang babae sa Argentina na sa sobrang desperado para masolusyonan ang problemang ito, ay nagpunta na sa pulis.

Siya si Sofia Rodriguez na kamakailan lang ay ibinahagi sa kanyang Twitter post ang isang confession. Sabi niya, “Tomorrow I have to go to the police station so they can take my twins’ fingerprints and tell me which one is which.”

Ito ay sina baby Valentin at baby Lorenzo. Pero nang inakala ni Sofia na matatapos na ang kanyang problema ay napag-alaman niya na wala pala sa system ang fingerprint ng kanyang anak kaya wala umanong lumalabas dito.

“We took their fingerprints, but they don’t appear in the system. We still don’t know who is who.”

Kwento pa niya, may isang beses din umanong pakiramdam niya ay dalawang beses naturukan ng bakuna ang isa niyang baby.

“Today I can tell them apart because of the vaccine, but I don’t know which one is which and I need to know to keep track of their medical records,” ani Sofia.

Bukod dito, nabanggit din niya na sa mga picture ay masasabi mong magkaiba ang naturang kambal dahil sa ibang kuha ng anggulo at ilaw dito, pero sa aktwal at personal ay magkamukhang-magkamukha umano ito.

Sa ngayon, wala pang update si Sofia kung tuluyan na ba niyang natukoy kung sinu-sino ang kanyang kambal. (Moises Caleon)