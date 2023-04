Juday nakakakilig birthday message kay Ryan

Nagpasabog ng ‘lambing’ si Judy Ann Santos para sa mister niyang si Ryan Agoncillo. Eh, kasi nga, birthday ni Ryan at 44 na.

Sarap ngang basahin ng mensahe ni Juday kay Ryan, na naglalahad kung gaano niya kamahal ang tatay ng kanyang mga anak.

“He’s not just my man… He’s my life, my heart, my soul… He’s my safe space, my comfort, my joy.. Happy Birthday my Love… I love you forever,” sabi ni Juday.

Oh, ‘di ba? Ang mensaheng bet na bet mabasa ng dyowa mo, pinakawalan ni Juday. Ang sweet nga naman ng isang babae na inaamin na ang mister niya ang kanyang buhay, ang kanyang puso, at ang kanyang kaluluwa.

Kaya ang mga kaibigan nila, sobrang kinilig sa paandar na ‘yon ni Juday.

“What a beautiful heartfelt tribute Juday. Happiest birthday bro Ryan. You’re a good man with a good woman by your side.”

“Very well said Juday.”

“God bless to the best and low key couple in the whole wide world.”

Pati kami kinilig, ha! (Dondon Sermino)