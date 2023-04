Joel Embiid ayaw patalo sa iskoran

SI Joel Embiid ng Philadelphia ang repeat scoring champion ng NBA sa average na 33.1 points per game.

Pinakamalapit na niyang challenger sa award si Luka Doncic na may 32.4 points per outing para sa Dallas.

Pangatlo si Damian Lillard (32.2) ng Portland.

Unang pagkakataon sa kasaysayan ng NBA na tatlong players ang nag-average ng at least 32 points per game.

Pang-19 na player si Embiid na sumikwat ng multiple scoring championships.

Highest point-game ngayong season ay 71 – dalawang beses nilista nina Donovan Mitchell ng Cleveland kontra Chicago noong Jan. 2, at Lillard laban sa Houston noong Feb. 26. (Vladi Eduarte)