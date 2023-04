Jennylyn mabuting stepmom

May blessing si Jennylyn Mercado mula kay Carlene Aguilar na sermonan o disiplinahin ang anak nito kay Dennis Trillo na si Calix Andreas.

Ayon kay Carlene, teenager na kasi si Calix at minsan ay nahihirapan siyang pagsabihan ito, kaya minsan daw ay humihingi siya ng tulong kay Jen para madisiplina ang bata.

“Oo naman, kasi siyempre, kumbaga, stepmom na si Jen and kung wala ako, siya ‘yung tumatayong ina kapag kasama ni Dennis si Calix, so why not, ‘di ba?

“Minsan kapag naiinis ako kay Calix, sinusumbong ko sa kanya. Sabi ko, ‘Hay naku, ikaw na nga makipag-usap diyan,’ mga gano’n. Minsan masakit na ulo ko, ayoko muna siyang kausapin, mga gano’n, kasi madalaas nagka-clash kami dahil teenager na,” sey ni Carlene.

Nasanay na rin daw si Calix sa set-up nila ni Dennis na co-parenting. Kuya naman daw ang turing kay Calix ng anak ni Jen kay Patrick Garcia na si Alex Jazz. Nagsi-share rin daw sila ng parenting tips dahil parehong teenagers ang mga panganay nila.

Sey ni Carlene, “Kapag kailangan pumunta do’n kapag may school, ‘pag sa akin online ‘yung school kasi hybrid, eh, may face to face. ‘Yung school niya kasi malapit sa bahay ni Dennis sa Rizal, pero minsan pupunta siya sa QC sa bahay nina Jen, so papalit-palit. Nasanay na ‘yung anak namin na gano’n.”

May dalawa pang anak si Carlene mula sa mister na si Yo Ocampo at very protective raw si Calix sa mga ito.

“Kuyang-kuya talaga siya kina Marcus at Hunter. Pati na rin kay Jazz. Sabi ko kasi siyempre, dapat maging kuya siya na maayos sa mga kapatid niya. Parang innate na rin sa kanya na parang kasi ‘di talaga siya mag-isa.”

Para sa kinabukasan ng mga anak: Andi may bago na namang negosyo

Bukod sa kanilang surfing school, may bagong tinayong negosyo ang mag-partner na sina Andi Eigenmann at Philmar Alipayo. Ito ay ang Barbosa Siargao na isang dive bar.

Sa Instagram ni Andi, pinost niya ang ilang ganapan sa opening ng kanilang bar na matagal na nilang planong itayo. May ilang business partners din daw ang involved sa pagtayo ng naturang bar.

“Stoked to be partnered up with this group of talented individuals who are all setting the bar high for the creative scene on the island, and the rise of surf culture here in the Philippines,” ayon pa kay Andi.

Bago naitayo ang Barbosa Siargao, may nauna nang itinayo na snack bar ang dalawa na ang pangalan ay Kanaway Snack Bar.

Tuluy-tuloy lang daw ang pamumuhay ni Andi at Philmar sa Siargao at gusto nilang ma-provide ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak sa mga tinayo nilang negosyo. At sigurado na raw sila na may mapagkukunan sila para sa araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya sa isla. (Ruel Mendoza)