Jak inaaway ng mga fan ni David

Dahil sa naging mainit na pagtanggap sa love team nina Barbie Forteza at David Licauco, napatunayan na marami pa rin palang fans ng love team ang ‘old school’ pa rin pagdating sa sinusuportahan nila.

Hindi tanggap ng ibang FiLay fans o mga BarDa fans nina David at Barbie ang recent social media postings nina Barbie at Jak Roberto kunsaan ay very sweet sila habang nasa beach nitong Holy Week.

Inaaway si Jak ng David at FiLay fans. Dahil dito, ang dating public na comment section ng Instagram ni Jak, ni-limit niya muna ang puwedeng mag-comment hanggang sa nag-off na talaga.

Si Barbie naman, naka-limited na rin ang puwedeng mag-post ng comment sa kanyang socmed.

At ang masaklap, may fans na sinasabihan na si David na huwag na raw makipag-team-up kay Barbie. At huwag na raw niyang gawin ang movie nila ni Barbie.

‘Kaloka talaga!

Hindi pa rin pala kayang paghiwalayin at tanggapin ng ibang fans ng love team ang real at reel to think na mahigit apat na taon na ang relasyon nina Barbie at Jak bago pa mabuo ang David at Barbie love team, ‘noh?!