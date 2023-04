Ingat sa biyahe pauwi galing ng bakasyon

Dahil sa desisyon ng Malakanyang na gawing pista opisyal ang Abril 10 bilang pagdiriwang sa Araw ng Kagitingan, napahaba ang taunang bakasyun ng Semana Santa.

Sa ating nasaksihan noong Miyerkules at Huwebes, hindi mapigilan ang ating mga kababayan para lubusin ang 6 araw na bakasyon.

Ayon sa ating panayam kay G. Robin Ignacio, pinuno ng NLEX Traffic Operations, para masulit ang biyahe ay ngayong Lunes magbabalikan ang mga motorista. [Eto po ang link sa buong panayam https://youtu.be/wh0ZjLmMYQM ]

Pinayuhan ng NLEX sa isang abiso ang mga biyahero na asahan ang bugso ng mga sasakyan:

· Abril 9 (Linggo) – hapon hanggang gabi

· Abril 10 (Lunes) – hapon hanggang hating-gabi

· Abril 11 (Martes) – umaga

“Noong Miyekules makapananghalian past 12, unti-unti nang dumadami ang dumadaan lalo na ang pa-Norte. Pagsapit po ng pasado alas-2, masasabi nating dagsaan na ang mga kababayang bumibiyahe; tuloy-tuloy na ho iyan hanggang hating-gabi ng Miyerkules,” sabi ni G. Ignacio.

“About 2am ng Huwebes, nagdagsaan ulit ang mga motorista na mas marami pa kesa Miyerkules. Tuloy-tuloy ho iyon hanggang 2pm, nang umonti na yung papasok sa Balintawak; naubos yung nasa loob ng NLEX mag-a-alas-5 na rin po,” dagdag ni Robin.

Wala pang official figure pero sa estimate ng NLEX ay lumagpas sa 400,000 motorista ang dumaan sa loob ng isang araw. Ang regular na daily average ay 350,000 at hanggang 10-15% ang inaasahan lamang na paglaki sa bilang.

Dahil maluwag na ang mga travel restriction kaya revenge travel ang lahat sa unang mahabang bakasyon sa panahon ng pandemya. Nakita rin ng NLEX ang malaking bilang ng saksakyan na naibenta ng auto industry noong 2022, kaya anticipated nila na sasama ang mga eto sa mga bibiyahe sa Semana Santa.

Kaya naman naghanda ang NLEX para panatilihing maayos ang daloy ng trapiko. Itinigil ang lahat ng roadworks at inalis ang mga road closures. Tulad sa Candaba viaduct kung saan isinara ang isang lane para sa maintenance, binuksan ang lahat ng lanes mula Marso 31 hanggang Abril 11.

Nagdagdag rin ng mga cash collection toll booth sa Balintawak mula sa 3 ay naging 9 lanes. Sa Mindanao toll plaza, ang 2-3 cash lanes ay nilagyan ng 2-3 kolektor para bumilis ang daloy.

Hindi rin pinayagang magbakasyon ang mga tauhan ng NLEX upang makatulong lahat sa pagma-manage ng trapiko.

Pero sa kabila ng malaking bilang ng motorista, kaunti lang ang naganap na insidente. “Kahit po nakita nating dagsa ang motorista, wala tayong masyadong insidente. May naitala lang po kami noong umaga ng Huwebes na 3 sa banda ng Sta. Rita, Pulilan at Mexico area at saka San Fernando noong Miyerules. Pero naitabi namin kaagad dahil nag-deploy kami ng mas maraming incident response team kasama ang patrol, tow truck at emergency medical service natin,” ulat ni G. Ignacio.

Kung gaano karami ang motoristang lumabas ng Metro Manila, siya ring inaasahang bilang ng magsisibalikan pagkatapos ng bakasyon. “Ang ini-expect namin ay meron nang babalik ng Linggo ng hapon hanggang gabi. Pero ang expected na dagsaan ay sa hapon ng Lunes hanggang umaga o madaling araw ng Martes,” sabi ni Robin.

Hinihingi natinang kooperasyon at preparasyon ng mga motorista. Kung puede ay iwasan ang peak period. Bantayan din sana ang current situation ng expressways sa pamamagitan ng social media upang maka-adjust sa pagpaplano ng biyahe.

Ngunit sa dami nga ng nagsibiyahe, hindi maiiwasan na magkakasabay-sabay kayo biyahe. “At least prepared sana sila kung talagang susuungin nila ang ganyang kabigat ng trapik. Huwag mainip; mag-stay sa lane; mag-maintain ng braking distance; kung pagod na, puedeng magpahinga sa gasolinahan,” ang panghuling habilin ni G. Robin Ignacio.