Hindi nag-init puwet sa laro! Justin Chua nag-lock kanang tuhod sa Game 1

WALANG apat na minuto – eksaktong 3:26 – ang itinagal ni TNT starting center Justin Chua sa opener ng PBA Governors Cup best-of-seven finals sa Smart Araneta Coliseum nitong Linggo.

Pumoste kay Ginebra resident import Justin Brownlee nang biglang mapahawak si Chua sa kanang tuhod.

“Nag-lock ‘yung tuhod ko,” anang big man. “‘Yung initial na check up is nothing serious naman. Pero siyempre kailangan pa rin mag-MRI.”

Non-contact ang insidente, nilabas si Chua sa sumunod na dead ball at hindi na nakabalik.

Fouled out pa si reserve big man Poy Erram sa bukana lang ng fourth quarter, minama ng Gin Kings ang Tropang Giga para itagay ang 102-90 panalo.

“It’s not painful naman, eh, I can’t straighten it lang,” dagdag ni Chua na nagsumite ng 3 points, 2 rebounds, 1 block. “Nakakalakad naman ako. Sana nabigla lang.”

Umaasa si Chua at ang TNT nawalang malalang injury at makakalaro din ito sa Game 2 sa Miyerkoles sa Cubao venue din. (Vladi Eduarte)