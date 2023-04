Gutierrez family nag-bonding sa HK

Nag-bonding sa Hong Kong ang pamilya Gutierrez.

Isinama ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabelle Rama si Elvis Gutierrez, misis nito na si Alexa, pati mga apo na sina Aria at Ezra, pati ang ilang household helper nila.

Nag-bonding sila ng ilang araw sa Disneyland.

Sumunod naman sa kanila si Raymond Gutierrez, pati ang mag-inang Ruffa Gutierrez at Venice.

Noong Holy Week, nag-Bali, Indonesia muna sina Mond, Ruffa at Venice at saka sila sumunod sa Hong Kong.

Nang makatsikahan ko kahapon si Ruffa, ikinuwento niyang sobrang saya ng bonding nila sa Hong Kong.

Dapat ay kasama rin sa bakasyon na ‘yon ang mga apo nina Tito Eddie at Tita Annabelle na sina Zion at Kai, pero biglang isinama nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati sa Spain ang mga anak.

Sey ni Tita Annabelle, “Sayang wala sina Zion at Kai. Nag-react nga ako noong una dahil ayos na ang lahat sa pagsama ng mga bata sa Hong Kong, pero biglang naiba. Pero tama rin naman sina Chard at Sarah, gusto nila isama ang mga bata sa Spain para maka-bonding nila dahil isang buwan na namang magte-taping sa Cebu si Chard ng ‘The Iron Heart’ at mami-miss niya ang mga bata.”

Pero ang sarap pa rin talaga kapag magkaka-bonding ang magpapamilya, kaya nag-enjoy rin kami nang makasama sina Richard, Sarah, Zion at Kai sa Madrid, Spain dahil parang part na rin ako ng pamilya nila! (Jun Lalin)