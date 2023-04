Gayle Pascual, Saint Benilde hihigpitan kapit sa korona

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

Game 1: Best-of-3 Championship

12:00nn — Perpetual vs SBU (men’s)

2:00pm — Benilde vs LPU (women’s)

SISIMULAN ni last season Finals MVP Gayle Pascual ng De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers ang pagdepensa ng titulo kontra Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament Game 1 finale, Martes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Winalis ng grupo nina Pascual at Benile ang eliminasyon sa bisa ng 9-0 kartada kabilang ang five-setter na panalo noong Marso 4 kontra Lady Pirates 22-25, 25-16, 16-25, 25-13, 15-9.

Humambalos ang outside hitter ng 20 puntos, na tiyak na makakatulong sina Jade Gentapa, ace playmaker Cloanne Mondonedo, Michelle Gamit at Jessa Dorog.

Papasok naman sa kauna-unahang pagkakataon sa championship round ng women’s volleyball tournament ang Lady Pirates nang silatin ang no. 2 ranked na University of Perpetual Help Lady Altas 25-18, 20-25, 25-17, 26-24 sa winner-take-all stepladder semifinals sapol nang lumahok sa liga taong 2011.

Nagpamalas ng mahusay na pagmamando sa laro si last season Best Setter Venice Puzon nang magpamahagi ng 20 excellent sets, kasama ang limang puntos mula sa apat na service aces.

Tiyak na makakakuha si Puzon ng suporta kina Joan Doguna, Johna Dolorito, Janeth Tulang, Jewel Maligmat, at Zonxi Dahab.

Samantala, sasagupain ng San Beda University Red Lions ang three-peat seeking na Perpetual Altas sa men’s division finale nang talunin sa sarili nilang stepladder semifinals ang Arellano University Chiefs. (Gerard Arce)