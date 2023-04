Gatchalian hotel palpak Easter pakulo

Bad trip ang maraming magulang sa Easter egg hunting ng Waterfront Cebu City Hotel and Casino dahil sa hindi planadong event na nagresulta sa pag-iyakan ng maraming bata.

Binaha ng reklamo ang Facebook page ng Waterfront na pag-aari ni Kenneth Gatcha­lian dahil nagmistulang sardinas daw ang mga dumalo sa event na pinagkasya sa isang function hall ang 600 guest na may 20 square meters lamang ang sukat.

“Shout out to Waterfront Cebu City Hotel and Casino and their event organizer Jan for the horrible Easter Egg experience yesterday. Math clearly left the building,” ayon sa reklamo ni Facebook user Chiloy Er Er.

Reklamo ni Chiloy, walang upuan ang mga magulang habang ang mga bata ay puwersadong maghintay at pumila nang napakatagal sa iisang face painting guy at sa pila ng pagkain gayong binayaran nila ang mga serbisyong ito.

Nag-iyakan na ang mga bata dahil bukod sa kakaunti lamang ang mga itlog ay nakakatakot pang magkaroon ng stampede sa napakaliit na lugar.

“Easter egg hunting had majority of kids left crying because not a lot of eggs and danger of a stampede with only 1 door open for more than 100 parents and kids per room,” aniya pa

Hindi umano sulit ang kanilang ibinayad dahil wala nang photographer, hindi rin organi­sado kaya ito na raw ang pinakamalungkot na Easter celebration para sa ibang batang nagsidalo

“We did not get our money’s worth! They didn’t even have photographers. It was awful, it was disorganized, it made my family’s easter celebration the saddest weve ever had. Not enough of anything. The giveaways were not even easter themed. It was just horrible,” reklamo pa ng isang magulang.

Dahil nag-iiyakan na ang mga dismayadong bata, ilang magulang ang nagdesisyon na lamang na umalis kahit nasa kalagitnaan pa lamang ang event.

Wala pang pahayag ang management ng Waterfront sa reklamo ng mga magulang.