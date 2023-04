Franchesca Largo reyna sa 18-Under

WALASTIK si Franchesca Largo matapos magreyna sa girls under-18 ng Mayor Darel Dexter Uy National Age Group Chess Championships Grand Finals na nilaro sa Dipolog City, Linggo ng gabi.

Winalis ni 16-year-old Largo ang lahat ng nakatunggali upang ilista ang perfect 13 points para magkampeon sa event na ipinatupad ang 14-player single round robin format.

Pinadapa ni Largo si Kyla Deloso Dalagan sa 13th at final round, naasilo ni Marielle Agne Juzeia ang second place via tiebreak, inungusan nito ang kapareho niyang may 10 puntos na si third placer Rhea Jean Canino.

Nasilo nina Jerlyn Mae San Diego at Dalagan ang fourth at fifth na may siyam at 7.5 puntos, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)