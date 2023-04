Eya Laure nag-recharge! UST sesementuhan kapit sa Final Four

GINAMIT ni University of Santo Tomas (UST) star plater Eya Laure ang mahabang bakasyon upang magpalakas at paghandaan ang susunod na laban ng Tigresses sa UAAP Season 85 women’s volleyball tournament.

Tangan ang 7-3 karta, nasa pangatlong pwesto ng team standings ang Tigresses at kailangan nilang manalo kontra Ateneo Lady Eagles upang mapalakas ang pagkapit sa Final Four sa event na may walong teams at ipinatutupad ang double round eliminations.

Nakaraan lamang ay sinagpang ng Espana-based squad UST ang De La Salle University Lady Spikers, 25-19, 14-25, 25-18, 25-12, na nilaro sa Araneta Coliseum.

Tumikada si Laure ng 29 puntos para sa Tigresses na ipinalasap sa Lady Spikers ang unang talo ngayong season.

Kaya naman inaasahang muling sasandalan ng Uste si Laure para masikwat ang pang-walong panalo.

Makakalaban ng UST ang Ateneo sa Sabado sa alas-2 ng hapon sa PhilSports Arena. (Elech Dawa)