Dolly jury chair ng first Summer MMFF

Bukas ng gabi na ang ‘Gabi ng Parangal’ para sa first Summer Metro Manila Film Festival at gaganapin ‘yon sa New Frontier Theater.

Ang magiging Jury Chair ng 1st Summer MMFF ay walang iba kung hindi ang critically at award-winning Pinay International actress na si Dolly de Leon.

Magkaka-alaman na sa walong official entries ngayon kung sino ang tatanghalin big winners.

Sa ngayon, sinasabi na medyo mahina pa rin ang box-office gross ng mga pelikula, pero hopefully after the awards night, mas marami ang magkaroon ng interes na manood. (Rose Garcia)