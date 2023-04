Diwa ng Semana Santa

Tahimik at mapayapang inobserba ng mga Katoliko ang panahon ng Semana Santa sa loob ng tatlong araw at ngayong Linggo ng Pagkabuhay ay sama-samang ipinagdiwang ang paniniwala sa pananampalataya na muling pagkabuhay ng anak ng Diyos.

Iba-ibang paraan kung paano inobserba ng mga Pilipinong Katoliko ang Semana Santa — ang iba ay dumalo sa retreat at nagnilay-nilay, ang iba nanatili sa bahay at ginawa ang mga nakalakhang tradisyon tuwing panahon ng pangilin, habang ang iba naman ay sinamantala ang tatlo hanggang apat na araw na walang pasok sa trabaho at sa paaralan para magbakasyon.

Para sa mga taal na debotong Katoliko, mahigpit na sinusunod ang mga nakagawiang turo ng Simbahan kung saan ginugugol ang buong panahon ng pangilin sa nga aktibidad ng kanilang parokya

Bagamat masasabing moderno na ang panahon at marami na ang mga pagbabago sa turo ng Simbahan, marami pa ring mga deboto ang patuloy na kumakapit sa kanilang pananampalataya.

Ang nakagawiang Visita Iglesia ay buhay na buhay noong Huwebes Santo kung saan dumadagsa ang mga tao sa iba’t ibang mga simbahan para ipahayag ang kanilang paniniwala at pananampalataya.

Grupo-grupo ang mga naglalakad para puntahan at bisitahin ang pitong simbahan na paraan para ipakita ng mga Katoliko ang kanilang sakripisyo gaya ng sakripisyo ng anak ng Diyos para sa sangkatauhan.

Marami ding mga Katoliko ang sumama sa mahabang prusisyon pagdating ng Biyernes sa kabila ng mainit na panahon at siksikan ng mga tao bilang pagpapahayag ng kanilang paniniwala.

Iba’t ibang paraan din ang ipinakitang pagtitika o pagsisisi sa mga nagawang kasalanan, gaya na lamang ng paglalakad habang tirik na tirik ang araw kasabay ang paghampas -hampas sa likuran hanggang sa duguan na ang mga gumagawa nito.

Mayroon ding mga nagpapapako sa krus na bagamat hindi ito kinukunsinti ng mga pari at mga namumuno sa simbahan ay mayroon pa ring gumagawa dahil sa paniwalang nakakabawas ito sa kanilang mga kasalanan at nagbibigay ito ng dagdag na lakas sa kanilang katawan.

Pero ano nga ba talaga ang tunay na mensahe ng Semana Santa? Pagpapakasakit at marubdob na paniniwalang isinakripisyo ang Anak ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan.

Para sa mga Kristiyano at Katoliko, ang tanging maisusukli sa sakripisyong ito ay mas pagpapaigting ng pananampalataya sa mga panahon ng pag-iisa at katahimikan.

Ang Semana Santa ay panahon ng pagninilay-nilay, panahon kung paano baguhin ang ating sarili, ang ating pananaw at damdamin.

Hindi lang mahabang bakasyon para makapag-relax at mag-enjoy ang panahon ng Semana Santa kundi panahon ito ng pagpapalakas ng paniniwala at pananampalataya, pagpapakumbaba at pagbabago.

Ang Linggo ng Pagkabuhay naman ay sumasagisag ng panibagong pag-asa at pagbabago bilang Kristiyano.

Hangad po natin na sana hindi lamang sa panahon ng Semana Santa gising ang diwa ng pananampalataya kundi maging habang buhay.

Panahon din ito ng pasasalamat sa mga biyayang natamo at napagtagumpayang mga pagsubok na hindi malulusutan kung walang determinasyon at lakas na harapin ang mga ito.

Tandaan po natin, hanggat may pananampalataya at naniniwalang may Diyos, mananatili sa atin ang positibong paniniwala at pag-asang walang imposible basta kasama mo Siya.

Happy Easter po sa lahat!