Bryan De La Cruz, Miami Marlins sinilaban New York Mets

NAG-DELIVER ng isang homer at nagsindi ng apat na runs si Bryan De La Cruz at nakakumpleto ng five stolen bases ng Miami Marlins ang 7-2 win laban sa New York Mets nitong Linggo.

Pumitik ng three-run homer mula sa 0-2 pitch si De La Cruz mula kay Carlos Carrasco sa first inning, dinagdagdan niya ng isa pang sacrifice fly sa seventh.

May two-run shot din si Garrett Cooper para sa Marlins.

Laban kay Mets catcher ay 5 for 5 sa steals ang Miami.

May isa pang bolang itinapon si Alvarez sa center field – first error ng New York sa 10 games ngayong season.

Kumana ng two hits, two runs, two steals at isang RBI si Jazz Chisholm, Jr. para sa Miami bago na-eject sa seventh matapos makipagtalo kay plate umpire Jeff Nelson. (Vladi Eduarte)