Blu Girls bisita sa PSA Forum

SPECIAL guests ang World Cup-bound Philippine Blu Girls sa Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, April 11, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Sina captain Anna Antolihao, Cristy Joy Roa at Celyn Ojare ang kakatawan sa team sa 10am session.

Silat ang Blu Girls 10-5 sa Chinese Taipei sa battle for third sa Women’s Softball Aisa Cup sa South Korea kamakailan pero naselyuhan ng Pinays ang fourth at final slot ng Asia sa World Cup sa Europe sa June.

Ang weekly program ay hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, Milo at PAGCOR.

Naka-livestream ang Forum sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)