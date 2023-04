Bianca, Ruru nakapang-iinit

Puwedeng-puwedeng pang-sexy at mature movie project ang magkasintahang sina Bianca Umali at Ruru Madrid dahil sa ipinost na larawan ng Kapuso actress sa kanyang Instagram. Nagpapakita nga ito ng umuusok na sensuwalidad.

Walang hindi makakaisip ng malisya sa itsura nina Bianca at Ruru sa photo habang magkadikit ang kanilang mga katawan.

Nakaluwa ang puwet ni Bianca sa suot nitong one piece swimsuit, samantalang walang suot na pang-itaas naman ang naka-pants na si Ruru.

Komento nga ni @juanamikhael1723, “May ngyare kaya after…”

Puwet naman ni Bianca ang pinanggigilan ni @ludacris288 at sinabing, “Ahhh the butt for the views.”

Sawsaw naman ni @aldxtrys, “Best cushions in the business.”

Ang post na ito ay para ibahagi ni Bianca ang nag-uumapaw niyang kaligayahan sa pag-ibig ni Ruru.

“I choose the endless dance for life with you,” anya.

Umani ng complimenting reactions ang larawan na nagsasabing bagay raw talaga sa isa’t isa sina Bianca at Ruru. (Rey Pumaloy)