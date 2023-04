Bet maging negosyante

Ano po kaya ang ibig sabihin ng dream ko na tumatakbo daw po ako papuntang dagat at maliligo raw ako. Tapos pagkauwi ko sa bahay e nanganak naman daw ang kapatid ko tapos po kinalong ko raw ‘yung baby pero sa totoong buhay naman po ay hindi naman po buntis ang kapatid ko kasi may umiinom naman siya ng pills para makaiwas na magbuntis. Pagkatapos nito, may panaginip pa ako ako na nasa tabing ilog ako na may lalaki raw na gumagawa ng bangka umakto raw ako na bibilhin ‘yung bangka niya tapos naisip ko raw na ibenta ‘yun sa iba para kumita.

Cheryl

Maraming kahulugan ang dagat sa panaginip, katulad din ng pagkakaroon nito ng iba’t ibang bahagi at anyo.

Kung kalmado ang karagatan na gusto mong pagliguran sa iyong panaginip, sinasabi nito na ngayon mo pinakailangan na magpahinga at mag-relax. Mag-reflect ka rin sa mga nagdaang pangyayari sa iyong buhay at kung tingin mo ay may naitulong ito sa iyo ngayon.

Kapag naman malakas ang alon sa iyong panaginip, sinisimbolo nito ang problema sa inyong pamilya, ikaw ang mag-adjust para sa kanila dahil kadugo mo sila at ikaw ang pinakamalapit sa bawat miyembro.

Nangangahulugan din ang panaginip na ito na alam mo ang iyong taglay na potensyal kumpara sa iba. Kung pakiramdam mo ay masyadong boring ang nangyayari sa iyong buhay, sinasabi rin ng panaginip mong ito na may malawak na karagatan na pwede mong puntahan.

Ang pinaka-common naman nakahulugan sa panaginip kung saan ma isinisilang na sanggol ay tungkol sa mga bagong simula at pagkakaroon ng kasaganahan.

Kahit pa sinabi mo na hindi plano ng iyong kapatid na magkaanak, sa dream world sinasabi nito na makakatanggap kayo ng biyaya. Maaaring kayong dalawa ang sobrang close kaya naman mabibiyayaan ka ng blessing na mapupunta rin sa kanya.

Kaugnay din ito ng panaginip mo tungkol sa ilog, nangangahulugan kasi ito ng abundance o pagkakaroon ng kasaganahan sa iyong buhay. Konektado rin ito sa attitude mo sa buhay at sa pagnanais mo na maglinis ng sariling ispirituwal.

Ang parte naman ng panaginip mo kung saan umaasta ka na parang isang negosyante ay isang warning na nagsasabing posibleng nasosobrahan ka na sa pagnanais na respetuhin ka ng iba. Tandaan mo na ang respeto ay hindi basta-basta nakukuha.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com