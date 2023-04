Ayaw mag-gym! Kelot nagpa-tattoo ng abs sa tiyan

Halos lahat naman ata tayo gustong maging fit pero kakaiba ang isang lalaking ito na imbes mag-exercise sa gym para ma-achieve ang body tone ay nagpa-tattoo na lamang ng abs.

Binahagi ng isang tattoo artist sa United Kingdom na si Dean Gunther ang larawan ng isa niyang kliyente na nagpalagay ng abs tattoo sa mismong tiyan nito.

‘Realistic six-pack’ abs ang bet ipalagay ng kanyang client dahil ‘di na umano nito gustong mag-gym o magtry pa ng anumang uri ng diet.

Sabi ni Dean sa isang interview, “He always wanted to have a six-pack but he’s not too keen on going to the gym or doing a diet. So, he decided that by getting a six-pack tattoo, he will always look summer ready while still being able to enjoy beer and good food.”

Noong una ay nag-aalinlangan pa si Dean dahil may kakilala umano siya na gumawa na nito noon pero hindi realistic ang datingan. Sa kabila nito, nagdesisyon pa rin siyang i-take ito bilang challenge.

“So, I decided to take on this challenge and do it completely differently. It’s been one of my most unusual requests, but I am all for it.”

Inabot ng halos dalawang araw ang kanilang session na talaga namang worth it dahil sa napakagandang finish product nito.

Inamin din ni Dean sa kanyang IG post na isa ito sa pinakapaborito niyang obra sa lahat ng kanyang nagawa.

Ikaw, gusto mo rin bang magka-abs pero sa ganitong paraan? (Moises Caleon)