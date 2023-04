Aso na inabandona ng amo, nakahanap ng forever home

Naantig ang mga netizen sa kwento ng isang aso na nakaranas ng pango-ghost sa mismong amo niya!

Siya si Blue, isang american bully na breed ng aso. Nag-post ng panawagan kamakailan ang ‘PET 911 Veterinary Clinic and Grooming Salon’ patungkol sa amo ni Blue na tila ghinost ang kanyang alaga matapos na iwan lamang siya sa naturang clinic.

Mag-aapat na buwan na umano simula nang iwan sa kanila ang aso upang ipagamot ang sakit nito sa balat subalit mula noon ay hindi pa rin ito bumabalik.

“She promised to get BLUE last January but we found out that she was on an out of the country visit and told us that she will get Blue in February instead when she comes back. But February came and told us she will visit the clinic in March instead,” ani sa naturang post.

Nakipag-ugnayan na sila sa mga awtoridad upang ma-contak ang fur parent nito. Ayon sa kanilang legal agreement, kapag hindi umano nito tinupad ang kanyang obligasyon sa kanyang alaga at mabayaran ang pending expenses nito sa clinic na pumalo na sa P65,000 ay automatic na mapupunta na si Blue sa pangangala ng naturang vet clinic.

Sa updated post ng pet clinic, nagkaroon na umano sila ng legal na usapan sa amo ni Blue pero sa huli ay hindi pa rin nito tinupad ang kanilang naging usapan kaya naman mapupunta na sa kanilang pangangalaga ang fur baby.

Nanawagan naman ang vet doctor ng naturang clinic lalo na sa mga nag-aalaga ng mga pet na maging responsable at bigyan ng angkop na pag-aalaga at importansya sa mga ito.

Sa ngayon, sinigurado nila na aalagaan at mamahalin umano nila si Blue. (Moises Caleon)