ASF pinalala ng unli pork import

Sinisi ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) ang “unlimited” at “untested” importation ng karneng baboy sa Pilipinas kaya patuloy ang pagkalat ng African swine fever (ASF) sa bansa.

Sa isang statement, sinabi ni SINAG executive director Jayson Cainglet na dapat bigyan ng ayuda ng gobyerno ang mga magbababoy at magsasaka pero hanggang sa ngayon ay wala silang natatanggap.

“It will not matter if you impose movement protocols and biosecurity measures sa local farms and transport of live hogs if we continue to have unlimited entry of untested imported pork at the port of first entry,” katuwiran ni Cainglet.

“Grabe ang pahirap sa local producer, lalo sa backyard hog raisers when it comes to ASF protocols pero bukas na bukas ang ating mga pantalan sa imported pork na walang ASF testing ang ginagawa,” dagdag pa niya.

Wala pang pahayag ang Department of Agriculture (DA) sa akusasyon ng SINAG. Noong nakaraang buwan, nagbabala ang Bureau of Animal Industry (BAI) sa posibleng kakulangan ng supply ng baboy dahil sa pagkalat ng ASF na ikinalugi na ng P100 bilyon sa Luzon pa lamang.

“Since late last year, private and LGU (in the case of Cebu) na nag-compensate sa backyard farmers na tinamaan ng ASF. Bakit ‘yong enthusiasm and zest to support and protect pork importers ay wala for local raisers?” tanong ni Cainglet.

“Baka puwedeng local hog rai­sers naman ang tulungan ngayon! Aantayin pa ba nating maubos ang baboy ng bansa? O baka ‘yon talaga ang gusto nila?” patutsada pa niya.

Bukod sa Metro Manila, ang mga lugar na masasabing ASF-free ay ang Aklan, Albay, Antique, Batanes, Biliran, Bohol, Bukidnon, Eastern Samar, Ilocos Sur, La Union, Oriental Mindoro, Misamis Oriental, Negros Occidental, Palawan, Quirino, at Romblon. (Riz Dominguez)