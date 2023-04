600 paslit inabuso, ginahasa ng mga pari

Abot sa 600 menor de edad ang ginahasa at biktima umano ng pangmamanyak ng mga paring Katoliko sa Amerika sa nagdaang ilang dekada.

Batay sa lagpas 450-pahinang ulat ng Office of the Attorney General sa Maryland, USA, lumitaw na 156 na mga alagad ng simbahan ang tinukoy sa Report on Child Abuse in the Archdiocese at ilan dito ay pumanaw na dahil sa sakit o katandaan.

Gayunman, sinadya umanong itago ang nasabing mga pang-aabuso para maiwasan ang iskandalo sa simbahan.

Ayon sa report, ginamit ng mga akusado ang kanilang kapangyarihan para ilang ulit nilang isagawa ang panghahalay at iba pang kabastusan sa kanilang mga biktima.

Pero sa halip na parusahan, inililipat lang umano ng parokya ang mga abusadong pari.

Samantala, sinabi ni Bishop William Lori ng Archdiocese ng Baltimore na ikinahihiya niya ang mga naging pagkukulang ng mga naunang pinuno ng Simbahan.

Aniya, humihingi siya ng paumanhin sa mga survivor dahil muling nabuksan ang malalim na sugat na idinulot sa kanila ng mga abusadong pari.

Noong 2002, nagpatupad ng ilang pagbabago ang pamunuan ng simbahan sa Amerika para tukuyin at tulungan ang mga biktima ng sexual abuse ng mga pari.

Inirekomenda naman ng Maryland Office of the General Attorney ang pag-amyenda sa ‘statute of limitations’ o ang batas na nagtatakda para sa limitadong haba ng panahon para isakdal ang isang inakusahan sa krimen. (Dave Llavanes Jr)