Vi, Boyet sobrang enjoy sa snow sa Japan

As your read this, more than a week na rin sa Tokyo, Japan ang grupo ng ‘When I Met You in Tokyo’ at wala raw naging abala o problema sa kanilang shooting.

Very smooth daw sa lahat ng locations ng pelikula nina Vilma Santos at Christopher de Leon dahil may permits sila.

Ang alaga namin na Japanese actor-director-producer na si Jacky Woo ang nag-asikaso sa lahat ng mga kailangan doon ng production kaya never nga silang nagkaroon ng trouble.

Dahil legal, hindi patago-tago ang shooting nila.

Sa nakuha naming impormasyon, sobrang enjoy raw sina Ate Vi, Boyet (tawag kay Christopher), at Tirso Cruz III.

Nag-e-enjoy rin ang grupo sa snow at Cherry Blossom or Sakura na season ngayon doon.

Sa isang otel na malapit sa Narita Airport sila naka-stay at dalawang linggo pa ang itatagal nila roon.

Dahil nag-Tokyo rin nitong Holy Week si Senator Jinggoy Estrada, dumalaw pala ito sa grupo nina Ate Vi at Boyet.

Kasamang nagbakasyon ni Jinggoy sa Tokyo ang kanyang pamilya.

Naku, sana nga makadalaw rin kami sa shooting ng ‘When I Met You in Tokyo’ bago sila umuwi ng Pilipinas.