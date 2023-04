Very naughty: Sarah takam sa katawan ni Richard

Ang Instagram post ni Sarah Lahbati ng picture niya at tatlong pictures ng mister na si Richard Gutierrez na ang caption ay, “What’s for dinner?”

Nakangiti si Sarah at akmang iinom sa basong hawak niya.

Very naughty ang pagkakangiti ng aktres.

Ang dalawang pictures ni Richard ay tila nagtatanggal siya ng black sando na suot at kita na ang abs at ang pangatlong picture naman ay topless na at kitang-kita ang ganda ng katawan ng ‘The Iron Heart’ actor.

Hindi lang followers ni Sarah ang nag-react sa pinost niyang ‘yon. Pati ang twin-brother ni Richard na si Raymond Gutierrez ay nag-comment at dalawang naiiyak na laughing face emojis ang inilagay nito.

Si Bubble Paraiso naman ay, “Hahahahahaha” ang sinabi.

Ang model-friend naman nilang si Mikaela Martinez ay, “Hahaha (with naiiyak na crying face emoji) go get it! Miss you!!” ang komento.

Sey naman ng netizen na si @cxlestelle, “Ganito ba naman ang asawa mo talagang mapapa what’s for dinnerka talaga.”

Pero siyempre, bukod sa nagpaka-naughty nga si Sarah sa post niyang ‘yon, gusto lang i-flex ng aktres ang napakagandang katawan ng kanyang mister na talagang pinagkakaguluhan din ngayon sa social media, pati sa ilang mga eksena sa ‘The Iron Heart’.

Actually, hirap din si Richard sa pagme-maintain ng magandang pangangatawan niya.

Kahit busy sa taping ng ‘The Iron Heart’, palaging maagang gumigising si Richard para makapag-gym muna siya kasama ng ibang cast bago magpunta sa location.

Very strict din siya sa kanyang diet.

Pero ngayon nga na nasa Madrid, Spain sila, aminado si Richard na nasira ang kanyang diet dahil madalas silang kumakain ni Sarah kasama ang mga anak nilang sina Zion at Kai.

Noong Thursday nga na magkakasama kami, nag-lunch kami sa isang authentic Spanish restaurant at in-order namin ang lahat ng masasarap nilang pagkain.

Sabi nga ni Richard sa exclusive interview namin sa kanya na mapapanood on Thursday, 4:00pm, sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid, baka isang buwan siyang kailangang mag-gym at mag-diet para mai-display niya uli ang kanyang abs dahil pati sa Valencia, Spain ay grabe rin silang kumain.

‘Yun na! (Jun Lalin)