Tara sa Meycauayan

IPINAALAM ni Coach Richard dela Cruz ang pagiging punong abala ng Meycauayan Chess Club sa 2nd MCC Invitational FIDE Rated Chess Tournament sa Abril 16 sa Aliw Complex sa Meycauayan, Bulacan.

Ito ay hinati sa dalawang dibisyon. Tatangap ng P5K ang magkakampeon sa 1950 and below category habang P2,500 sa magwawagi sa kiddes under 14 (1800 and below).

Mag-call o text sa mobile numbers: 0945 447 4798 at/o 0956 581 5461 para sa iba pang detalye.

***

Nagkampeon ang Angeles City Knights Chess Team sa katatapos na 1st Tarlac Youth Team Tournament sa Citi Mall, San Rafael, Tarlac City na inorganisa ni Tarlac City Chess Club Inc. president Henry Calacday.

Binubuo ang namayagpag na team nina board 1 Tiv Omangay (5 wins), Board 2 Joshua Mallari (5 wins), Board 3 Louie Mallari (3 wins) at Board 4 Gian Miel Mandagan (3 wins).

Ang pinakabatang National Master ng ‘Pinas na si Oshrie Jhames Constantino Reyes ang guest speaker habang nanguna sa traditional ceremonial moves sina Saudia Arabia-based Jaime Reyes at US-based Jessie Villasin sa opening ceremony.

***

Si US-based Conrado Diaz ang pinakabagong Fide Master ng bansa nang maabot niya ang 2300 Standard Elo rating.

***

Handa na ang lahat sa pagsulong ng GMG Youth Chess Challenge 15 years old and below sa Mayo 20, sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan, Mandaluyong.

Punong abala rito si Thailand-based coach NM Gerald Ferrior na naglatag ng P25K cash prizes sa mga magwawagi.

Ito ay 1-day FIDE rated rapid chess tourney na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines at oorganisahin ng Bayanihan Chess Club sa pakikipagtulungan ng pamilyang Balinas at nina China Aurelio at Mimi Casas ng Open Kitchen.

P500 ang registration fee at no onsite registration. Ipadala ang bayad sa GCash number 0909 060 3508 ni Jenley Icao.