Speaker Romualdez pananagutin utak sa nasunog na MV Lady Mary Joy 3

Pursigido si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na panagutin sa pagkasunog ng barkong MV Lady Mary Joy 3 na naging dahilan ng pagkamatay ng 31 katao at 2 pa ang nawawala sa karagatang ng Baluk-baluk Island sa Basilan kamakailan.

Kinalampag din si Speaker Romualdez ang Maritime Industry Authority (MARINA) at Philippine Coast Guard (PCG) na alamin ang puno’t dulo ng pagkasunog ng MV Lady Mary Joy 3.

Sinabi ni Romualdez, dapat ay natuto na ang MARINA at PCG mula sa mga nakaraang trahedya sa sasakyang pandagat, lalo na dahil sa overloading.

“Have we not learned anything? What is MARINA and the Philippine Coast Guard doing now? Those who have been negligent should be held accountable for this accident because it could have been avoided if only they did their jobs.” Sabi ni Romualdez.

Ani Romualdez, mismong si Mayor Arsina Kahing-Nanoh ng Hadji Muhtamad, Basilan ang nagsabi na nahirapan ang mga awtoridad sa rescue operation dahil sa inaccuracy ng passenger manifesto.

Sinabi ni Romualdez, kung pagbabatayan ang 195 na naligtas at bilang ng nasawi na nasa 29, ay hindi ito tugma sa record ng PCG na 205 passengers.

Malinaw pa din aniya sa kaniyang alaala ang imbestigasyon sa lumubog na MV Princess of the Stars noong 2008 kung saan walongdaan ang nasawi na nagbigay daan sa pagsasabatas Maritime Code.

Sinabi ng mambabatas mula Leyte, marapat lamang na may mananagot sa insidente at pahintuin na muna ang paglalayag ng iba pang barko ng naturang shipping line.