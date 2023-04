Song Bird, Rico Suson ginimbal mga karibal

SINORPRESA ni Song Bird ang magkakamping liyamado na sina Runway Ten at This Is Your Day sa Philracom 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sinakyan ni jockey Rico Suson, lumabas na panglima sa arangkadahan ang nasabing kabayo, pinaanood ang nagbaabanatan sa unahan na sina Star Of India at Runway Ten.

Pa-far turn hinawakan na ni Runway Ten ang unahan, pero lumalapit na sa bandang labas si Song Bird.

At sa rektahan ay hinablot ni Song Bird ang bandera para mananalo na may limang kabayo ang agwat sa pumangalawang Runway Ten.

Nagrehistro siya ng tiyempong 1:27.4 minuto sa 1,400 meter race upang hamigin ng winning horse owner na si AK Castro ang P20K added prize sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Tumersero si Magic Show Time, pumang-apat si Mill Run at pumanglima si Star Of India. (Elech Dawa)