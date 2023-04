Sinaing niluto sa kalagitnaan ng trapik, goodvibes

Kinaaliwan ng mga netizen ang viral video ng isang lalaki na nagsasaing habang nasa gitna ng mabigat ng traffic!

Navideohan ito ng user na si Ma Hazel Abug-Alejo mula sa kanyang sasakyan kung saan mapapanood ang dalawang lalaki na tila binabantayan ang nakasalang nilang sinaing na nakalagay sa isang maliit na gas tank o gasulito.

Ani Ma Hazel, “Sa sobrang traffic, nag-saing na. Sa Pagbilao, Quezon.”

Sa kalagitnaan ng video makikita ang isa pang lalaki na tila na-intriga rin sa sinaing kaya naman lumapit pa ito at binuksan ang takip ng kaldero.

Humakot ito ng halos 1.1 milyong views at libo-libong goodvibes na komento mula sa mga madlang pipol.

Ilan sa mga comments:

Para kay Leandro M. Esma, ani, “Resourceful sila hehehehe pinoy pa yaka yan kahit saan.”

“Nagutom n sa sobrang traffic. Wala p man sa resort n pg ooutingan mukhang s kalsada na inabot. buti nlang boyscout cla my dala ng kalan,kaldero, tubig at bigas. #Laginghanda,” puri ni Êcyoj Crüzty.

“I won’t be surprised if someone is grilling there next time. From Cubao to Lucena in 9hrs. You could marinate and grill it while on traffic next time. Hahaha,” kwelang hirit naman ni Ernest Villamater.

Tila nakarelate naman si Marites Gabia Bruzon, sabi niya, “Ganyan kami noon pag truck dala namin kompleto gamit sa kusina para pag na traffic dyan na lang mag luto.” (Moises Caleon)