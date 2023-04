Rep Co kinondena pagpatay sa pulis-Bicol

Kinondena ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co ang pagpaslang kay Police Staff Sgt. Abel Sevilla na binaril sa Legazpi City kamakailan.

Kasabay nito ay nanawagan si Co kina Region 5 Police Director Brigadier General Rudolph Dimas at Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na dagdagan ang Special Action Force (SAF) personnel sa rehiyon upang magpanatili ng kapayapaan at kaayusan.

“We will not tolerate this form of violence in our region,” sabi ni Co na nakiramay sa pamil¬ya ni Sevilla gayundin sa mga iba pang biktima ng karahasan.

Iginiit ni Co ang pagnanais ng gobyerno na paunlarin ang Bicol Region at ang karahasan ay magpapabagal lamang sa mithiing ito.

“Bicol should progress without violence,” sabi pa ng mambabatas. (Billy Begas)