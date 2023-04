Pumintas sa ganda ni Belle, niratrat ng mga fan

Hindi nagustuhan ng netizens ang tweet ni Valentine Rosales na hindi nito na-appreciate ang ganda ni Belle Mariano.

“Ako lang ba di nakaka appreciate ng beauty ni Belle Mariano? Di ako nagagandahan sa kanya eh, sorry pero mas gusto ko pa itchura ni Francine,” tweet niya.

Marami namang fans ni Belle ang nag-react dahil hindi na raw pinalampas ni Valentine ang Holy Week at nagawa pa nitong magsabi ng masama kaya naman niratratan siya ng galit na supporters ng Kapamilya star.

Sana raw si Valentine na lang daw ipinako sa krus ayon kay @_GaiaPolyz

Tweet naman ni @cleftchinibell, “Honestly you can praise someone without dragging another one.”

Hindi raw dapat negatibo ang pamamaraan ng pagbigay ng opinyon ayon naman kay @fordadonbelle1Ø.

“Maganda si Belle and we have different opinions. But I don’t think we should express our opinions in a negative way. So respect our opinion so we can respect yours. Thank you bye.”

Maski pinuri ni Valentine si Francine Diaz ay hindi naman siya sinuportahan ng fans ng Kapamilya teen actress.

“Stop using these two pretty girls for clout. Belle and Francine are beautiful in their own different way. Not just their face but they both have beautiful soul and attitude, don‘t make fan wars because these 2 are pretty compare to your ugly attitude!!” tweet naman ni @aboutcarrel.

Nakakaloka!