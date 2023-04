PH Blu Girls bigatin mga karibal sa Italy World Cup

MATITINIK ang makakasagupa ng Philippine Blu Girls matapos makabalik sa Women’s Softball World Cup kasunod ng Top 4 finish sa Asia Cup nitong Sabado sa Incheon, South Korea.

Tinapos ng Pinay clouters ang continental tournament sa 10-5 olats laban sa Chinese Taipei sa bronze medal para sa 4-4 win-loss record.

Makakalaban ng world No. 30 Nationals sa Group C ng World Cup sa parating na Hulyo 11-26 sa Buttrio, Italy ang newly-crowned Asia Cup champion Japan, Canada, Venezuela at New Zealand

Ang apat na koponang nakatakdang makakatuos ng ‘Pinas ay nasa Top 30 ng world rankings ng World Baseball Softball Confederation kaya mangangailangan ng halos perpektong laro ang una upang makasilat sa matitinik na karibal. (Lito Oredo)